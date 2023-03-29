EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası, 7 karşılaşmayla tamamlandı. İşte sonuçlar...
29/03/2023
EURO 2024 Elemeleri'ndeki A, D ve I gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı.
İspanya, A Grubu mücadelesinde deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Scott McTominay attı.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Konuk takımın gollerini 20 ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti. Grubun diğer maçında ise Galler, Kieffer Moore'un golüyle Letonya'yı 1-0 yendi.
Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ikinci haftayı 3 puanla 3. sırada tamamladı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Gürcistan-Norveç: 1-1
İskoçya-İspanya: 2-0
D Grubu
Türkiye-Hırvatistan: 0-2
Galler-Letonya: 1-0
I Grubu
İsviçre-İsrail: 3-0
Romanya-Belarus: 2-1
Kosova-Andorra: 1-1