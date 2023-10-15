EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin grubunda son durum

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım, deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı.

13 puanla lider olan Türkiye, bugün Letonya'ya karşısında alacağı sonuca göre EURO 2024'ü garantileyebilir.

A Milli Takım, bugün Letonya'yı mağlup etmesi halinde grupta oynanacak diğer maçların sonuca bakmaksızın Almanya'da düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı elde edecek.



Milli takım, Letonya ile berabere kalması halinde ise Galler ve Hırvatistan arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek. Galler, puan kaybetmesi halinde Türkiye, EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.



A Milli Takım'ın Letonya'ya kaybetmesi halinde ise tur şansı son 2 haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.



D grubunda puan tablosu şöyle:



1- Türkiye | 6 maç 13 puan

2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan

3- Ermenistan | 6 maç 7 puan

4- Galler | 5 maç 7 puan