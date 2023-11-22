EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin katılacağı torba belli oldu

EURO 2024 Elemeleri sona erdi. Turnuvaya katılacak 24 takımdan 21'i belli oldu. Bununla birlikte gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan katılacak. Peki merakla beklenen EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.

EURO 2024 TORBALARI BELLİ OLDU

Türkiye, kura çekimine 2. torbadan girecek.

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C