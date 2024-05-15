EURO 2024 öncesi Zaniolo'dan şok haber: Yine aynı kaderi yaşadı
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Liverpool maçında sakatlanan İtalyan yıldızın, EURO 2024'te forma giymesi beklenmiyor. Zaniolo, İtalya'nın zafere ulaştığı EURO 2020 öncesinde de ciddi bir sakatlık geçirdiği için kadroya alınmamıştı.
15/05/2024
Aston Villa'nın Liverpool ile karşılaştığı maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu. İtalyan futbolcunun ayağında mikro kırıklar tespit edildi.
ZANIOLO'DA KIRIK TESPİT EDİLDİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre ayağında mikro kırıklar tespit edilen Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te forma giyemeyecek. İtalyan futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
EURO 2020'Yİ DE KAÇIRMIŞTI
Zaniolo, İtalya'nın zafere ulaştığı EURO 2020'de de forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcunun dev turnuva öncesi çapraz bağları kopmuş sakatlığını atlatmış olmasına rağmen hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmamıştı.