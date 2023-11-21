EURO 2024 vizesi alan ülkeler

Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı.

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21/11/2023

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EURO 2024 vizesi alan ülkeler


Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı.

20- Slovenya

19-İtalya

18-Çekya

17- Sırbistan

16- Hollanda

15- İsviçre

14- Romanya

13- Slovakya

12 - Danimarka

11- Arnavutluk

10- Macaristan

9- İngiltere

8-Avusturya

7- TÜRKİYE

6- İspanya

5- İskoçya

4- Portekiz

3- Fransa

2- Belçika

1- Almanya (Ev sahibi)

21/11/2023 10:46
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TAGS: EURO 2024
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