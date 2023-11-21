EURO 2024 vizesi alan ülkeler
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı.
21/11/2023
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı.
20- Slovenya
19-İtalya
18-Çekya
17- Sırbistan
16- Hollanda
15- İsviçre
14- Romanya
13- Slovakya
12 - Danimarka
11- Arnavutluk
10- Macaristan
9- İngiltere
8-Avusturya
7- TÜRKİYE
6- İspanya
5- İskoçya
4- Portekiz
3- Fransa
2- Belçika
1- Almanya (Ev sahibi)