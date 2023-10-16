Türkiye, Letonya'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Peki EURO 2024'de kuralar ne zaman çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024'deki rakipleri ne zaman belli olacak?

EURO 2024 Elemeleri D grubunda mücadele eden Türkiye, dün akşam konuk ettiği Letonya'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.



7 maç sonunda puanını 16'ya çıkaran A Milli Futbol Takımı, 1'er maç eksiği bulunan en yakın takipçileri Galler ve Hırvatistan'a 6'şar puan fark attı.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN BERABERLİK YETECEK



Son maçında Galler deplasmanına çıkacak olan Türkiye, müsabakadan beraberlikle dahi ayrılması halinde grubunu lider tamamlayacak.

Milli takımımızın yanı sıra ev sahibi Almanya ile Fransa, Belçika, Portekiz, İskoçya ve İspanya da an itibarıyla EURO 2024'e gitmeyi garantileyen diğer ülkeler.



Peki EURO 2024'de kuralar ne zaman çekilecek? Türkiye'nin EURO 2024'deki rakipleri ne zaman belli olacak?



EURO 2024'ün grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18:00'de Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak.



Kura çekimi sonrası 4'er takımın yer aldığı 6 grup belirlenecek. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 12 ülke ve en iyi üçüncülerden seçilecek 4 ülke, son 16 turuna adını yazdıracak.



EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Açılış maçı Münih, final ise Berlin'de oynanacak.