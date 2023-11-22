EURO 2024'e katılmaya hak kazanan ülkeler

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkeler de netleşiyor.. 24 takımlı olacak turnuvadaki 21 takım yerini aldı. 3 takım ise daha sonra play-off ve Uluslar Ligi mücadeleleriyle belli olacak.

Almanya - Ev sahibi

Fransa

Belçika

Portekiz

Belçika

Portekiz

İskoçya

İspanya

Türkiye

Avusturya

İngiltere

Macaristan

Slovakya

Hollanda

İsviçre

Romanya

Arnavutluk

Danimarka

Sırbistan

Slovenya

Çekya

İtalya

Hırvatistan