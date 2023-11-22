EURO 2024'e katılmaya hak kazanan ülkeler
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkeler de netleşiyor.. 24 takımlı olacak turnuvadaki 21 takım yerini aldı. 3 takım ise daha sonra play-off ve Uluslar Ligi mücadeleleriyle belli olacak.
22/11/2023
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkeler de netleşiyor.. 24 takımlı olacak turnuvadaki 21 takım yerini aldı. 3 takım ise daha sonra play-off ve Uluslar Ligi mücadeleleriyle belli olacak.
Almanya - Ev sahibi
Fransa
Belçika
Portekiz
Belçika
Portekiz
İskoçya
İspanya
Türkiye
Avusturya
İngiltere
Macaristan
Slovakya
Hollanda
İsviçre
Romanya
Arnavutluk
Danimarka
Sırbistan
Slovenya
Çekya
İtalya
Hırvatistan