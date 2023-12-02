EURO 2024'te rakiplerimiz TRT SPOR'da belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yapılacak. Tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak çıkan A Milli Takımımızın da rakipleri belli olacak.

Kura çekimine ev sahibi Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.

Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı kura çekimindeki 24 ekibin 21'i belli olurken 4'üncü torbadaki 3 ekip play-off turundan gelecek.

Değişen sistem sonucu her torbada güçlü ekiplerin bulunması, kura çekiminin heyecanını daha da arttıracak.

A Milli takım, aynı torbada bulunduğu Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya'yla grup aşamasında eşleşmeyecek.

Diğer torbalarda ise şu takımlar yer alıyor.

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, İsviçre, Sırbistan, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

Milli takım heyetinin de katılacağı kura çekiminde 24 takımın mücadele edeceği 6 grup belli olacak.

Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.