EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu

İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi ilk 11'i açıklandı.

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16/07/2024

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EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.

İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular kadroda kendilerine yer buldu. 

EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde:

Mike Maignan (Fransa)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 5. Foto

 

Kyle Walker (İngiltere)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 6. Foto

 

William Saliba (Fransa) 

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 7. Foto

 

Manuel Akanji (İsviçre)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 8. Foto

 

Marc Cucurella (İspanya)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 9. Foto

 

Rodri (İspanya)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 10. Foto

 

Fabian Ruiz (İspanya)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 11. Foto

 

Dani Olmo (İspanya)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 12. Foto

 

Lamine Yamal (İspanya)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 13. Foto

 

Jamal Musiala (Almanya)

 

 

EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu - 14. Foto

 

Nico Williams (İspanya)

16/07/2024 16:59
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