HABER KIBRIS

Euro 2024'ün ev sahibi Almanya oldu

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27/09/2018

Euro 2024'ün ev sahibi Almanya oldu

UEFA kararını açıkladı. Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.  

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.

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TAGS: Euro 2024, EURO 2024
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