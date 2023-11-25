EURO 2024'ün favorileri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün favori sıralaması yapıldı. Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
25/11/2023
EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Grubunu lider tamamlayıp EURO 2024'e gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, sıralamada kaçıncı oldu? (Kaynak: Goal)
İşte EURO 2024'ün favorileri sıralaması:
21- Çekya
20- Sırbistan
19- İsviçre
18- Slovenya
17- Slovakya
16- Danimarka
15- Almanya
14- İskoçya
13- Romanya
12- Hırvatistan
11- İtalya
10- Hollanda
9- Arnavutluk
8- Türkiye
7- Macaristan
6- Avusturya
5- Belçika
4- İngiltere
3- İspanya
2- Portekiz
1- Fransa