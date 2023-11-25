EURO 2024'ün favorileri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün favori sıralaması yapıldı. Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

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25/11/2023

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EURO 2024'ün favorileri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?


EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Grubunu lider tamamlayıp EURO 2024'e gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, sıralamada kaçıncı oldu? (Kaynak: Goal)

İşte EURO 2024'ün favorileri sıralaması:

21- Çekya

20- Sırbistan

19- İsviçre

18- Slovenya

17- Slovakya

16- Danimarka

15- Almanya

14- İskoçya

13- Romanya

12- Hırvatistan

11- İtalya

10- Hollanda

9- Arnavutluk

8- Türkiye

7- Macaristan

6- Avusturya

5- Belçika

4- İngiltere

3- İspanya

2- Portekiz

1- Fransa

25/11/2023 10:35
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TAGS: spor
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