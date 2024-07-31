EURO 2024'ün yıldızlarındandı: Nico Williams'tan transfer kararı

Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde yer alan Nico Williams'ın Athletic Bilbao'da kalması bekleniyor. Bilbao'nun kısa süre içinde Williams'a yeni bir kontrat teklif edeceği ifade edildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile şampiyonluk yaşayan Nico Williams'ın yeni sezonda da Athletic Bilbao forması giymesi bekleniyor.



Athletic'te yer alan haberde geçtiğimiz aralık ayında sözleşmesini yenileyen Williams'ın Barcelona'nın ilgisine rağmen kariyerine Athletic Bilbao'da devam edeceği belirtildi.



Henüz Athletic Bilbao ve Barcelona'ya resmi bir karar iletilmediği, transferin son günlerinde bir adım atılmadığı sürece Willams'ın takımında kalacağı ifade edildi.

55 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Osasuna altyapısından yetişen ve 2013'te Athletic Bilbao'ya Transfer olan Nico Williams, 2021'de A takıma yükseldi.



Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.



Athletic Bilbao'nun kısa süre içinde daha iyi şartlarla Nico Williams'a yeni bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Athletic Bilbao'da geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Nico Williams, 5 gol ve 11 asist kaydetti.



Williams, İspanya Milli Takımı'yle EURO 2024'te 6 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asist üretti.