EURO 2032 maçları hangi statlarda oynanacak? Mehmet Büyükekşi'den o soruya cevap

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin ev sahipliğinin Türkiye-İtalya ortaklığına verilmesi sonrası konuştu.



Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:



Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı.



Daha önce 5 defa aday olup bir sürü hayata geçiremediğimiz, bugün hayata geçirdiğimiz sevinçli haber çok önemli. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz.

MAÇLAR HANGİ STATTA OYNANACAK?



Açılış maçı, final maçı gibi müsabakaların nerede oynanacağı henüz belli değil. Bugün konuştuğumuz şey, iki ülkenin bunu birlikte başarabilmesiydi. 10'ar şehir bildirdik. 2 yıl içinde İtalya'yla müzakereler yapacağız ve sayıyı 5'er stadyuma düşüreceğiz. Çok zorlanacağız, çok stadyumumuz var."

"DOSYADA 3'Ü İSTANBUL'DAN 10 STAT VAR, 5'E İNDİRECEĞİZ"

Öte yandan TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt maçların hangi statlarda oynanacağına dair konuya "Adaylık dosyamızda 10 tane stadyum var, bunların 3 tanesi İstanbul'dan. Gerisi Anadolu'dan. 5 stadyuma indireceğiz. Ekim 2026'da açılış, kapanış maçları, kura çekim yerlerini Ekim 2026'ya kadar İtalyan arkadaşlarımızla birlikte belirleyeceğiz. Dosyamızdaki 10 stadyumdan 9'u hazır halde. Sadece Ankara Stadyumu'nu şu an yapıyoruz. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde o stadyumun açılacağını düşünüyoruz. Bizim bir eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın açıklamaları ise şöyle:



"Tarihi bir gün. Mutluyum. TFF ve organizasyonda görev alacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bütün kriterler tamamlanmıştı. UEFA'ya sunulmuştu. Bütün kriterleri karşılayan sunumlar yapıldı. UEFA tarafından kabul edildi bu. Beklentileri gördüğü için dosyalar kabul edildi. Oylama olmadan yönetim kurulu kararıyla kabul edildi. 3 seneye ihtiyacımız var. Zaten 5'er stadyum ve şehirde oynanacak. Önümüzdeki 3 sene içinde bunların tamamlanması lazım. Açılış ve final için daha karar verilmedi. Her şey yolunda, ülkemiz altyapısı, birikimi ve stadyumlarıyla, her türlü organizasyonel yeteneğiyle çok güzel ev sahipliği yapacağız. Çok güzel olacak."



Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise şu ifadeleri kullandı:



Volkan Demirel: "Bizim için futbol, hayat. Bu taraftaki konular benim bilmediğim konular, zorlanıyorum ama ülkem adına çok gurur duyuyorum. Ülkem için futbol adına elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah hep beraber Türk futbolunu tepeye taşıyacağız.

"MİSAFİRPERVERLİĞİMİZLE HERKESİN MEMNUN KALACAĞI BİR TURNUVA OLACAK"



Her Türk insanı için bugün, çok özel bir gün. 2032'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirperverliğimizle herkesin memnun kalacağı bir turnuva olacak. İtalya ile birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz ve tüm dünya bizi konuşacak.



Buffon ile ilk defa bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık, insanlığına da hayran kaldık. Bazı insanlar bir yere geliyorsa boşuna gelmiyor. 2032'ye kadar çok karşılaşıp görüşeceğiz, tanıdığım için çok mutluyum."



İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon ise şöyle konuştu:



"Volkan Demirel gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz.