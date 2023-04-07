Euro 21.25, sterlin 24.25, dolar 19.45 liradan işlem görüyor
Ülkede serbest döviz piyasasında ABD Doları 19,45 liradan, euro 21,25 liradan, sterlin de 24.25 liradan güne başladı.
07/04/2023
Ülkede serbest döviz piyasasında ABD Doları 19,45 liradan, euro 21,25 liradan, sterlin de 24.25 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,25 liradan alınan dolar 19,45 liradan satılıyor. 21,0o liradan alınan euronun satış fiyatı 21,25 TL olarak belirlendi. Stg ise 23,95 liradan alınırken, 24.25 liradan satılıyor.