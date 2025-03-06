Euro 40 TL'ye Dayandı! Euronun Rekor Kırmasının Ardındaki Üç Neden

Piyasalarda gözler bugün (6 Mart Perşembe) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faiz kararı öncesi Euro/TL’de ateş durulmuyor. 6 Mart 2025 sabah saatlerinde euro 39.52 TL'yi görerek zirve yaptı. Saat 10.20 itibarıyla ise euro 39.50TL’den alıcı buluyor. Peki euronun tarihi rekor kırmasının ardındaki neden ne? Türkiye gazetesinin haberine göre bu rekorun ardında üç neden bulunuyor.

Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekorunu kırdı.

6 Mart 2025 Perşembe günü açıklanacak politika faizi öncesi euroda yükseliş sürüyor. 5 Mart 2025 Çarşamba günü euro 39.10 TL’yi gördü.

Euro 6 Mart 2025 Perşembe günü de yükseliş trendini sürdürüyor. Saat 10.20 itibarıyla euro 39.50 TL'den alıcı buluyor.

Sadece TL karşısında değil dolar karşısında rekor kırarak dünya gündemine oturdu.

Eurodaki rekor sadece TL ile sınırlı değil. Dolar karşısında rekor kırması da Reuters gündemine konu oldu. Reuters, euronun dolar karşısında 4 aylık zirvesini gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

'Almanya'nın önerdiği 500 milyar avroluk (539,85 milyar dolar) altyapı fonunun Avrupa tahvil getirilerindeki artış ve borçlanma limitlerindeki revizyonun ardından avro, ABD doları karşısında Perşembe günü dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.'

Euronun rekor kırmasının ardındaki üç neden:

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre euronun yükselmesinin ardından üç neden bulunuyor:

ABD’nin ticaret politikaları.

Avrupa’da 800 milyar euroluk silahlanma planı

Borsalarda ciddi ayrışma.