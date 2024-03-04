Euro Bölgesi yatırımcı güveninde yükseliş sürüyor

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste beşinci ayında da yükseldi; Ancak negatif bölgede kalmayı sürdürerek, bahar dönemi için canlanmadan bahsetmek için erken olduğunun sinyalini verdi.

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -12,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Mart ayında -10,5 puana çıktı. Böylece endeks üst üste beşinci ayında da yukarı yönlü bir seyir izledi ve 2023 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek rakamı gördü. Piyasa beklentisi endeksin -10,8 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Cari endeks -20,0 puandan üst üste beşinci artışla -18,5 puana çıkarken, beklenti endeksi altıncı ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve -5,5 puandan -2,3 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Haziran ayından, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM YİNE OLUMSUZ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üst üste üçüncü ayda da olumsuz bir görünüm sergiledi. Sentix yatırımcı güven endeksi Mart ayında -27,1 puandan -27,9 puana indi.

Cari endeks -39,3 puandan -40,5 puana gerilerken, beklenti endeksi -14,0 puandan -14,3 geldi.

Rapora göre, Alman ekonomisi giderek bir hayalet trene dönüşüyor; İyileşen küresel veriler göz önüne alındığında, Avrupa'nın göbeğinde tam bir ekonomik toparlanmanın engellenmesinin Almanya'nın olağanüstü ve başarısız ekonomi politikası olduğu giderek daha açık hale geliyor.

Raporda, "Durgunluk devam ediyor ve veriler bu zayıf seviyede bile kötüleşiyor. Durum Temmuz 2020'deki kadar zayıf ve Almanya şimdiden "ekonomik karantinaya" geri dönme manevrasını yaptı." denildi.

Sonuç olarak Sentix Küresel Endeksi, 2,0'ten 6,6'ya çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.