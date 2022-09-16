Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyede kaldı

Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon oranı, 2022 Ağustos'unda yüzde 9,1'lik rekor bir artışla teyit edildi. Oran Temmuz ayındaki yüzde 8,9'a yükselmişti.

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16/09/2022

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Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor seviyede kaldı

Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi Eurostat, Euro bölgesi enflasyonunun Ağustos ayında yüzde 9,1 ile rekor bir yüksek seviyeye ulaştığını doğruladı.

Euro kullanan 19 ülkede tüketici fiyat enflasyonu aylık yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 9,1 artarak Euro'nun 1999'da yaratılmasından bu yana en yüksek oran oldu.

Enerji, gıda, alkol ve tütün hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon Temmuz ayındaki yüzde 4'ten yüzde 4,3'lük rekor yüksek bir orana yükseldi.

 

16/09/2022 14:14
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TAGS: Euro, Bölgesi, enflasyon, rekor,
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