Euro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetler beklentilerin altında

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu belirterek, “Son veriler durgun büyümeye işaret ediyor.” dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın yedinci toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından Slovenya'nın başkenti Lübliyana’da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, daha sonra ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimlerine değindi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu belirten Lagarde, hane halkının tüketiminin düşük ve daha fazla tasarruf eğiliminde olduğunu kaydetti.

Christine Lagarde, “Son veriler durgun büyümeye işaret ediyor. Şirketler yatırımlarını sadece yavaş bir şekilde genişletirken konutlara yapılan yatırımlar azalmaya devam ediyor.” dedi.

Lagarde, bölgede işgücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu belirterek, “Bununla birlikte anketler istihdam artışında bir yavaşlamaya işaret ediyor.” yorumunu yaptı.

Bir kez daha Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yapısal reformlar yapılması çağrısında bulunan Lagarde, maliye politikasının da sürdürülebilir bir borç seviyesine ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, “Hükümetler, mali ve yapısal politikalara ilişkin orta vadeli planlarında bu yönde (yapısal reformlar) güçlü bir başlangıç yapmalıdır.” dedi.

- ECB kararları verilere dayalı olarak toplantıdan toplantıya alınıyor

Bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararının “oy birliğiyle” alındığını vurgulayan Lagarde, ECB kararlarının verilere dayalı olarak ve toplantıdan toplantıya alındığını tekrarladı.

Lagarde, para politikası kararları için “mevcut fiyat baskıları, enflasyon görünümü ve reel ekonomi üzerindeki etkisi" gibi üç karar kriterine bir kez daha atıfta bulunarak, ECB’nin eylül toplantısından bu yana kısa vadeli piyasa faiz oranlarının düştüğünü belirtti.

Çalışan ücretlerindeki baskının yüksek olmaya devam ettiğini anlatan Lagarde, ücretlerin jeopolitik gelişmeler gibi enflasyon oranını yükseltmeye yönelik riskler arasında bulunduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin “ECB’nin gelecek her toplantısında faiz oranlarının düşürülmeye devam edilmesi şu anda en makul senaryo mu?" sorusuna, Lagarde, bugünkü kararın ilgili verilerin gelişiminin bir ifadesi olduğu belirtti.

- "Eylülde yüzde 1,7'lik enflasyon oranı beklemiyorduk"

ECB Başkanı Lagarde, "Eski ABD başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi ve buna bağlı olarak gümrük vergilerinin artırılması ekonomik görünümü ne ölçüde etkiler?" sorusuna ise ticaret engellerinin sertleşmesinin AB ekonomisi için “açık bir şekilde olumsuz bir durum” olacağını kaydetti.

ECB'nin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan düşürme ihtimali konusunda ise Lagarde, sadece 25 baz puanlık bir indirimi tartıştıklarını ve aralık ayındaki bir sonraki toplantıdan önce gelen ekonomik verileri yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Christine Lagarde, ekonomide “yumuşak iniş” senaryosunun hala mümkün olduğunu belirterek, mevcut verilere göre Avro ekonomisinin henüz bir “resesyona” doğru yol almadığını kaydetti.

Lagarde, bir gazetecinin “ECB şu anda Euro bölgesindeki büyüme konusunda enflasyondan daha mı endişeli?" sorusuna ise bu ikisinin birbiriyle doğrudan ilişkili olduğunu ve enflasyon gelişmelerini doğrudan etkilediği için büyüme beklentilerine yakından bakmak gerektiğini söyledi.

Lagarde, eylülde yüzde 1,7'lik enflasyon beklemediklerini, bunun para politikası stratejisinin amaçlandığı gibi işlediğini teyit ettiğini ifade etti.