Euro Diesel ve Gazyağı'nda indirim

Akaryakıt fiyatlarında yeniden düzenleme yapıldı.

Buna göre, Euro Diesel ile Gazyağı satış fiyatında 1.21 ve 1.51 TL indirim yapıldı.

Euro Disel litresi 23.47 TL’den 22.26 ‘ya, gaz yağı ise 23.84’ten 22.33’e geriledi.

Kurşunsuz benzin 95 oktan 19.64 TL ve 98 oktan litre satış fiyatı 19.95 TL sabit kaldı.

Yeni satış fiyatları yarından (10 Ağustos 2022) itibaren yürürlüğe girecek.



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09/08/2022 13:17