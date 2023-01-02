Euro kullanan ülke sayısı arttı

On yıl önce Avrupa Birliği'ne katılan Balkan ülkesi Hırvatistan, Euro'ya ve Schengen serbest dolaşım bölgesine girdi.

Zagreb'in Euro'yu benimseme teklifi Temmuz ayında AB Konseyi tarafından onaylanarak, para birimi bloğunda Litvanya'nın katılımından sonra ilk genişleme gerçekleşti.

2013 yılında bloğa üye olan Hırvatistan'da fiyat göstergeleri Eylül ayından bu yana her iki para biriminde de gösterilmeye başlandı ve 2023 yılı boyunca paralel olarak kullanılacak.

Hırvatistan'ın ekonomisi, kısmen 1990'lardaki savaşın kalıcı mirası nedeniyle AB'deki en zayıf ekonomilerden biri olmaya devam ediyor. Ülke, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sini oluşturan ve her yıl birkaç milyon Avrupalı ​​ve diğer küresel ziyaretçiyi çeken turizmden elde edilen gelirlere büyük ölçüde güveniyor.

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02/01/2023 10:56