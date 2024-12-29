Euro-Med: Gazze'de korkunç insan hakları ihlalleri yaşanıyor

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde korkunç insan hakları ihlalleri yaşandığını bildirdi.

Euro-Med yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini 27 Aralık'ta tahliye etmesi ve yakması esnasındaki saldırıların Filistinli sivillere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri barındırdığını belirtti.

Açıklamada, "İsrail'in suçları arasında kasten öldürme ve infazların yanı sıra sağlık personeli ve yerinden edilmiş kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırısı sırasında robotlar aracılığıyla bombalı saldırılar düzenlediği, bölgedeki evlere de zarar vererek sivilleri katlettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, "yaralı ve beyaz bayrak taşıyan siviller dahil" katliamlar yaptığı vurgulanan açıklamada, alıkonulan Filistinli kadınların cinsel tacize varan muameleye maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emrine karşı direnen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye dahil birçok sağlık çalışanının da alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bilgisine yer verildi.

Filistinli görgü tanıkları yaşanan dehşeti anlattı

Psikolojik sorunları olan bir çocuğun İsrail tankları üzerine koştuğunu anlatan Filistinli görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açarak çocuğu katlettiğini ifade etti.

Adı açıklanmayan Filistinli görgü tanığı, "İsrail askerleri aralarında yaralıların olduğu bir gruptan toplanmalarını emretti. Yaralı 5 kişiden tankın önüne geçmelerini istedi. Aniden onları ateş ederek öldürdüler." şeklinde konuştu.

Olaydaki diğer Filistinlilerin başka bir bölgeye götürüldüğü, kıyafetlerini çıkarmaya zorlanan 300 kişinin açık havada soğuğa terk edildiği kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.