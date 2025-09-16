Euro rekor kırıyor

ABD doları karşısında yüzde 0,31 değer kazanarak 1,1805 seviyesine yükselen Euro, Türk lirası karşısında yeni zirveleri gördü.



EUR/TRY yüzde 0,44 artışla 48,7949'a yükseldi.



Euro, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 1,4, yıl başından bu yana yüzde 33 değer kazandı.

EURO NEDEN YÜKSELİYOR?



Euro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz indirimlerine devam etmeye hazırlanmasıyla birlikte dolardaki genel zayıflığın da etkisiyle Temmuz başından bu yana en güçlü seviyesi olan 1,18 dolara doğru yükseldi. Piyasalar, Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını en az 25 baz puan düşürmesini bekliyor. Politika yapıcılar, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonist baskıların devam etmesiyle birlikte, soğuyan işgücü piyasasını değerlendiriyor.



Avrupa'da yetkililer, enflasyon konusunda teyakkuzda olmayı sürdürüyor. ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, para politikasının "istikrarlı bir şekilde ilerlemesi" gerektiğini belirterek, gümrük vergilerinden hizmet enflasyonuna, gıda fiyatlarından maliye politikasına kadar uzanan yukarı yönlü risklerin önemli olmaya devam ettiğini söyledi. Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir de bu endişeyi dile getirerek, bu riskleri göz ardı etmenin "hata" olacağı konusunda uyardı. ECB geçen hafta, borçlanma maliyetlerini üst üste ikinci toplantısında da sabit tutarak, faiz indirimi döngüsünün sona ermiş olabileceği sinyalini verdi.