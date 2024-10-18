Euro son bir ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından Euro, bir kez daha son bir ayın en ‘düşük’ seviyesine ulaştı.

Buna göre, serbest piyasada Euro 37,09 TL, Amerikan Doları 34,19 TL, İngiliz Sterlini ise 44,57 TL’den işlem görüyor.

Saat 08.00 itibarıyla Euro’nun alış fiyatı 37,06 TL, satış fiyatı 37,12 TL

Amerikan Doları’nın alış fiyatı 34,18 TL, satış fiyatı 34,20 TL. İngiliz Sterlini ise 44,57 TL’den alınıp 44,66 TL’den satılıyor.