Euro ve Sterlin bugün ne kadar? (20 Haziran 2018 döviz fiyatları)
20/06/2018
Sterlin – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,75, euro 5,50 civarında hareket ediyor. Sterlin ise güne 6,25 ile başladı.
ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle dolar 4,75’in üzerinde işlem görüyor.
Dolar/TL bankalararası piyasada 4,75 civarında seyrediyor.
Euro/TL de 5,50 seviyesinde hareket ediyor.