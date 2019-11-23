EuroAsia Interconnector Limited’e Şehircilik İzni

Rum Şehir Planlama ve Konut Dairesi’nin; İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında denizaltı kablo hattıyla elektrik bağlantısını sağlayacak “PCI 3.10 EuroAsia Interconnector” projesinin hayata geçirilmesinden sorumlu EuroAsia Interconnector Limited tarafından yapılan şehircilik iznine ilişkin başvuruyu onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Şehircilik ve Konut Dairesi’nin, EuroAsia Interconnector Limited’in, şehircilik iznini onaylamasıyla birlikte, İsrail-Güney Kıbrıs- Yunanistan’ı birbirine bağlayacak olan HVDC dönüşüm istasyonun, yani 2 bin megavatlık elektrik kablolarının “Köfünye” (Geçitkale) bölgesine inşa edilmesi yolunun açıldığını yazdı.

Gazete, HVDC dönüşüm istasyonun, “Köfünye” (Geçitkale) bölgesine inşa edileceği arazi için geçtiğimiz Haziran ayında Rum Enerji Bakanlığı’nda 33 yıllık kira sözleşme imzalandığını anımsattı.

Konuyla ilgili çevresel, teknik ve diğer tüm incelemelerin yapıldığını yazan gazete, Rum Yönetimi’nden de gerekli izinlerin temin edildiğini belirtti.

Habere göre, 1000 megavatlık taşıma kapasitesiyle İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki bağlantının, ilk aşaması 2.5 milyar Euro’ya mal olacak.

Güney Kıbrıs-Yunanistan PCI 3.10.1 bağlantısının Aralık 2023 yılında devreye girmesi beklenirken, Aralık 2023’e kadar ayrıca Güney Kıbrıs- İsrail PCI 3.10.2 bağlantısının da devreye girmesi bekleniyor.

23/11/2019 12:20