EuroBasket 2022 | Polonya 54-95 Fransa

EuroBasket 2022 yarı final maçında Polonya ile Fransa karşı karşıya geldi.



NTV'den canlı yayınlanan maça iyi başlayan Polonya oldu. Ancak daha uzun oyuncularıyla hem hücümda hem de savunmada maça ağırlığını koyan Fransa ilk çeyreği 9-15, devreyi ise 18-34 önde kapattı.



İkinci yarıda sayı farkının verdiği avantajla oynayan Vincent Collet'nin ekibi son 10 dakikaya 28 sayı farkla geçti. (36-64)

Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Fransa maçı 95-54 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.



Bu sonuçla Fransa finaldeki rakibini beklemeye çekilirken, turnuvanın sürpriz takımlarından Poloyna 3.'lük maçına çıkacak.



Turnuvada B Grubu'nun 3. sırada tamamlayan Fransa, Son 16 Turu'nda Türkiye'yi çeyrek finalde ise İtalya'yı mağlup etmişti.



Yarı finalin diğer ayağıda ev sahibi Almanya ile İspanya karşılaşacak. 21.30'da başlayacak mücadele NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanacak.



EuroBasket 2022'de şampiyonu belirleyecek maç 18 Eylül Pazar günü oynanacak. TSİ 21.30'da başlayacak maç NTV'den canlı yayınlanacak.

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17/09/2022 11:39