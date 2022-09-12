EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
EuroBasket 2022'de son çeyrek final biletini Yunanistan kaptı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
12/09/2022
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.
Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.
Yunanistan, EuroBasket 2022'de sürprize izin vermedi.
Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.
- Günün sonuçları
86-94 Ukrayna - Polonya
94-86 Finlandiya - Hırvatistan
86-94 Sırbistan - İtalya
94-88 Yunanistna - Çekya
- Çeyrek final eşleşmeleri:
İspanya - Finlandiya
Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya
Slovenya - Polonya
- Yarı final eşleşmeleri:
İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya
Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.