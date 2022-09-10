EuroBasket'e veda! 12 Dev Adam, Fransa'ya 1 sayıyla kaybetti

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıktı.

İlk yarıyı oldukça kötü bir şekilde geçirdikten sonra maçın 2. yarısına resmen fırtına gibi başlayan 12 Dev Adam, 15 sayı farktan gelerek maça yeniden ortak oldu. Millilerimiz büyük heyecan içerisinde geçen son periyotta sonunu getiremedi. Uzatmalara giden maçta bu kez de Fransızların uzunlarını durduramadık ve sahadan 87-86'lık skorla mağlup ayrılarak EuroBasket'e veda ettik.

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10/09/2022 15:50