Euro/Dolar’da bir seviye daha aşıldı!

Fed’in faiz artırımları ve sıkılaştırma hamleleri ile yükseliş trendindeki dolar, bu hafta açıklanacak ECB kararı öncesi euro’ya karşı önemli bir seviyeyi daha geride bıraktı. Enerji krizinin Avrupa ekonomisi üzerindeki baskısı soncu yeni haftanın ilk işlemlerinde euro/dolar paritesi ilk kez 0,9900 seviyesinin altını gördü.

Gazprom’un son olarak Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gaz akışını başlatmayacağını açıklamasının ardından tırmanan enerji krizi, 20 yılın en düşük seviyelerinde gezinen euro’yu daha fazla değer kaybına itekledi.

20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Euro/Dolar paritesi ilk kez 0,9900 seviyesinin altını test ederek bir seviyeyi daha aşağı yönlü kırdı. Parite 2002 yılından bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

DOLAR ENDEKSİNDE YENİ ZİRVE

Yıl başından bu yana yüzde 15 yükselen Dolar Endeksi, 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar çıktı. Endeks saat 09:00 itibarıyla 110,2 seviyesinde.

ECB KARARINI VERECEK

ECB bu hafta faiz kararını verecek. Perşembe günü açıklanacak karara ilişkin 50 baz puan ve 75 baz puan artırım tahminleri yapılırken 75 baz artırım gelirse bu euro tarihinde bir olacak.

EURO BÖLGESİ İÇİN RESESYON BEKLENTİSİ

Öte yandan piyasa analistleri Avrupa’nın ve Euro bölgesinin enerji krizi nedeniyle resesyona gireceğini tahmin ediyor.

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05/09/2022 11:56