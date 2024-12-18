Eurofighter Typhoon savaş uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi
Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.
YAYIN TARİHİ:
18/12/2024
Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti.
Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti.
YAYIN TARİHİ: