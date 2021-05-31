Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes!

THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes, şampiyonluk maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sahadan 86-81 galibiyetle ayrılan Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes tarihi zaferle Türkiye'ye 10. kupayı getirdi.

THY EuroLeague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU

Anadolu Efes, bu şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. 2018-2019 sezonunda Final-Four oynama başarısı gösteren Efes, geçtiğimiz yıl ise sezonun koronavirüs pandemisinden dolayı iptal edilmesinin ardından kupayı bu yıl Türkiyeye getirmeyi başardı. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından 2'nci kez Euroleague şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi.

MVP VASİLİJE MİCİC

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen final fourda en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

ERGİN ATAMAN: SÖZÜMÜZDE DURDUK

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, verdikleri sözü tutmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Şampiyonluğu Türk halkına emanet eden Ataman, "Sözümüzde durduk. Türk halkına, şehitlerimize armağan olsun. Kazanacağız dedik, başardık" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum."

10. KUPA

Anadolu Efes tarihi zaferle Türkiye'ye 10. kupayı getirdi. Fenerbahçe 2017'de Euroleague'i, Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı kazandı. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kaldırdı. Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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31/05/2021 08:19