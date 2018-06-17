Euroleague’in 16 takımı belli oldu
Almanya Ligi’nde Bayern Münih’in şampiyon olmasıyla 2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de mücadele edecek 16 takım belli oldu. Ligde Türkiye’den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak.
17/06/2018
THY Euroleague'de 2018-2019 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.
Son olarak Almanya Ligi'nde finalde Alba Berlin’i 3-2 ile geçen Bayern Münih, Euroleague için son bileti kaptı. Euroleague'de gelecek sezon Türkiye'den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak. En faza ise 4 takımla İspanyol ekipleri olacak.
2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de yer alacak ekipler şöyle:
Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka
İspanya: Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Gran Canaria
Yunanistan: Olimpiakos, Panathinaikos,
Rusya: CSKA Moskova, Khimki Moskova
İsrail: Maccabi Tel Aviv
Karadağ: Buducnost
Litvanya: Zalgiris Kaunas
İtalya: Olimpia Milano
Almanya: Bayern Münih