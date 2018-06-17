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Euroleague’in 16 takımı belli oldu

Almanya Ligi’nde Bayern Münih’in şampiyon olmasıyla 2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de mücadele edecek 16 takım belli oldu. Ligde Türkiye’den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak.

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17/06/2018

Euroleague’in 16 takımı belli oldu
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THY Euroleague'de 2018-2019 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.

Son olarak Almanya Ligi'nde finalde Alba Berlin’i 3-2 ile geçen Bayern Münih, Euroleague için son bileti kaptı. Euroleague'de gelecek sezon Türkiye'den Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş ve Darüşşafaka yer alacak. En faza ise 4 takımla İspanyol ekipleri olacak.

2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de yer alacak ekipler şöyle:

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka

İspanya: Barcelona, Baskonia, Real Madrid, Gran Canaria

Yunanistan: Olimpiakos, Panathinaikos,

Rusya: CSKA Moskova, Khimki Moskova

İsrail: Maccabi Tel Aviv

Karadağ: Buducnost

Litvanya: Zalgiris Kaunas

İtalya: Olimpia Milano

Almanya: Bayern Münih

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TAGS: Euroleague, fenerbahçe, spor, haber
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