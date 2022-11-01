European Kempo Championship Şampiyonası tamamlandı

Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen European Kempo Championship 2022 şampiyonası yapılan müsabakalarla tamamlandı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımında yer aldığı şampiyona 24-30 Ekim tarihleri arasında Antalya Kemer Daimi Hotel’de yapılan müsabakalarda milli takımımız önemli başarılar elde etti. İKF Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen European Kempo Championship 2022 şampiyonasına 12 ülkeden 228 sporcunu katıldı. European Kempo Championship 2022 şampiyonası yarı Semi, Kempo, Ful Kempo, Submission baranşlarında gerçekleştirildi.

Milli Sporcularımızdan Önemli Dereceler

Antalya Spor Kompleksinde yapılan European Kempo Championship şampiyonasında milli sporcularımız elde ettikleri başarılı derecelerle dikkat çekti.

Kemal Delibaş

Şampiyonada Milli sporcumuz Kema Delibaş, Ful Kempo’da Avrupa ikincisi, 14-16 yaş submission 60 kilogramda üçüncü, weapon katada üçüncü, Semi Kempo’da Avrupa üçüncüsü olarak önemli başarıya imza attı.

Büşra Turan

Şampiyonada yarışan diğer Milli sporcumuz Büşra Turan ise semi kempoda Avrupa ikinciliği, 14-16 yaş aralarında weapon katada Avrupa üçüncülüğü, submission kategorisinde ise Avrupa üçüncülüğünü kazanarak önemli başarılar elde etti.

Bu arada Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon 60 sporcu ile katıldığı şampiyonada Avrupa şampiyonası kupasını aldı.

Kafilemiz Döndü

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen European Kempo Championship 2022 şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç ve kafilede yar alan sporcular Büşra Turan, Kemal Delibaş adaya döndü.

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01/11/2022 19:04