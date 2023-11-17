Europol, AB’nin en çok aranan kaçaklarını yayımladı

Avrupa Aktif Kaçak Arama Ağı (ENFAST), Europol’ün de desteğiyle 2023 yılında Avrupa Birliği’nde (AB) en çok aranan 50 kaçağın listesini yayımladı.

En güncel verilere göre hazırlanan listedeki firariler toplum için tehlike oluşturabilecek kişilerden oluşuyor ve ciddi suçlardan aranan bu insanlar hakkında bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Cinayet, insan kaçakçılığı, silahlı soygun ve siber suçlar gibi oldukça ciddi suçlardan aranan bu kişilerin görüldükleri takdirde eumostwanted.eu isimli internet sitesinden isimsiz bir biçimde ihbar edilmesi isteniyor. Hatta bazı suçlular için ciddi miktarda ödül de vaat ediliyor.

Web sitesi nasıl çalışıyor?

Buradan tıklayarak ulaşabileceğiniz web sitesindeki 50 kaçağın görselini inceledikten sonra eğer herhangi birine denk gelirseniz isimsiz bir şekilde ihbarda bulunabiliyorsunuz. Günün 24 saati haftada 7 gün hizmet veren sisteme girilen veriler ENFAST çalışanları tarafından inceleniyor.

ENFAST üyesi polis memurlarının tamamı kaçak, ciddi suç işlemiş ya da işleme potansiyeli bulunan kişiler hakkında uzmanlardan oluşuyor. Gelen verileri inceleyen bu polislerin ayrıca kaçakların yerini tespit edip anında müdahale etme yetkisi de bulunuyor.

(BD)