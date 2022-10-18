Eurovision: Karadağ ve Kuzey Makedonya artan katılım ücretini ödeyemediği için yarışmaya katılamayacak

Yarışmaya katılan ülkelerin yayıncıları, bunun için bir ücret ödüyor.

Bu ücret ülkenin büyüklüğüne göre değişiyor.

BBC’nin edindiği bilgilere göre, en fazla katkıyı yapan ülkelerden Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından Rusya’nın bütçeye katkı yapamayacak olması nedeniyle Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etti.

Karadağ kamu yayıncısı RTCG, “Artan katılım ücreti ve Ukrayna yerine Büyük Britanya’da konaklayacak olmanın getireceği ek maliyetin yanı sıra sponsorlar da beklediğimiz ilgiyi göstermedi. Bu yüzden buraya vereceğimiz parayı ulusal projelere harcamaya karar verdik” dedi.

Bu yıl İtalya’da yapılan yarışmayı Ukrayna kazansa da, savaş nedeniyle önümüzdeki yılki yarışma İngiltere’de düzenlenecek

Kuzey Makedonya kamu yayıncısı da artan ücretin yanı sıra ülkedeki enerji krizi nedeniyle Eurovision’a katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Ülkelerden genellikle 5 milyon sterlin civarı bir ödeme talep ediliyor. Fakat net veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor.

BBC’nin edindiği bilgilere göre yarışmadan çekilmeyi düşünen başka ülkeler de var.

Bu yıl İngiltere’de düzenlenecek olan yarışmada, Ukrayna’nın katılım payı olan 8-17 milyon sterlin arası bir ücreti de BBC’nin ödemesi bekleniyor.

Yarışmadan çekildiğini açıklayan iki ülke de bu yılki yarışmada yarı finale ulaşmayı başaramamıştı.

Eurovision’ı düzenleyen Avrupa Yayıncılık Birliği’nin (EBU) kesin katılımcı listesini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Türkiye en son 2012’deki yarışmaya katılmış, 2013’ten itibaren TRT, üyesi olduğu EBU’nun bu yarışmasına katılmamıştı.

Katılmama nedeni başlangıçta “oylama sisteminin adaletsizliği” olarak açıklanırken ilerleyen yıllarda TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yarışmaya transların da katılması nedeniyle televizyon yayını yapamayacaklarını söylemişti:

“Bir kamu yayıncısı olarak sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, ‘Aynı anda hem erkeğim hem kadınım’ diyen birini saat 21:00’de çocukların seyrettiği bir zamanda ben yayınlayamam ki.”

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18/10/2022 11:10