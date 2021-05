Eurovision'da yarı finallerde neler yaşandı?

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yarın akşam yapılacak 65. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak 26 finalist, Perşembe akşamı yapılan ikinci yarı final sonrası belli oldu.

Yarışmanın favorilerinden İzlandalı "Dadi og Gagnamagnid" adlı grup, bir üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, yarı finalde banttan kaydettiği şarkıyla yarıştı.

İzlanda ekibi yarı finali, karantinada oldukları otel odasından izledi. Grubun seslendirdiği "10 Yıl" adlı şarkının prova kaydı gösterildi. İzlanda, banttan yarıştığı elemeleri geçerek finale yükseldi. Grupta, şarkıcı Dadi'nin eşi ve kız kardeşi de yer alıyor.

İzlandalı ekibin şarkısındaki koro sesleri, dünyanın her köşesinden binlerce farklı insanın katkısıyla oluşturuldu. Dadi, kendi anne ve babasının seslerini de bu bölümde kullandı.

Perşembe akşamı Rotterdam'daki Ahoy Gösteri Merkezi'nde, 3 bin 500 izleyicinin katılımıyla gerçekleştirilen ikinci yarı final elemesinde Arnavutluk, Bulgaristan, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, Moldova, Portekiz, San Marino, Sırbistan ve İsviçre finale yükseldi.

Salı günü yapılan yarı final elemesinde de Norveç, İsrail, Rusya, Azerbaycan, Malta, Litvanya, Kıbrıs, İsveç, Belçika ve Ukrayna finalde yarışma hakkı kazanmıştı.

Ev sahibi Hollanda ile beş büyük Eurovision ülkesi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere yarın akşamki finale doğrudan katılıyor.

Avustralya, Hırvatistan, İrlanda, Kuzey Makedonya, Romanya ve Slovenya, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Letonya, Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise elemeleri geçemedi.

Dün akşamki elemelerde Hollandalı izleyicilerin en fazla destek verdiği isim, Yunanistan'ı temsil eden 18 yaşındaki Stefania Liberakakis oldu.

Hollanda'nın Utrecht kentinde doğup büyüyen Yunanistan kökenli şarkıcı, 2016 yılında Çocuk Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil etmişti. Hollanda'da oyunculuk ve şarkıcılık yapan Stefania'nın "Supergirl" adlı şarkısı, Yunanistan Televizyonu tarafından Eurovision için seçildi.

Finale kalan ülkelerden biri olan San Marino da, İtalyan şarkıcı Senhit ve ABD'li rapçi Flo Rida tarafından temsil edildi.

Portekiz'i finallere taşıyan "The Black Mamba" grubunun şarkısı "Love is On My Side" (Aşk yanımda) ise, Amsterdam'daki Doğu Avrupalı bir seks işçisinin duygularını anlatıyor.

Grubun solisti Tatanka, bir Amsterdam gezisi sırasında, kentin genelevler sokağı Red Light Districht'te Doğu Avrupalı seks işçisi yaptığı sohbetten etkilenerek, şarkıyı yazmış.

Portekizli şarkıcı, bu nedenle Amsterdam'da doğan şarkının yarışmak için yeniden Hollanda'ya dönmesi nedeniyle heyecanlı olduğunu söylüyor.

Samira Efendi'nin "Mata Hari" adlı şarkısıyla temsil ettiği Azerbaycan ise İzlanda ve Sırbistan ile birlikte favoriler arasında gösteriliyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Eurovision'un son galibi finalde sahneye çıkamayacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsilcilerinde koronavirüs saptanan ülkeler 'banttan' yarışacak

Türkiye 2013'ten bu yana yarışmaya katılmıyor

Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) üyesi olan Türkiye, TRT Genel Müdürlüğü'nün kararıyla 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor.

TRT, yarışmada izleyici oylarının etkisinin yarı yarıya azaltılmasına tepki olarak böyle bir karar aldığını açıklamıştı.

O zamanki yönetim, EBU'nun kararını özellikle Avrupa'da Türkiye Cumhuriyeti vatamdaşlarının oylarıyla Türkiye'nin başarı kazanmasını engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirmişti.

İlk kez 1975 yılında Eurovision Şarkı Yarışması finallerine katılan Türkiye, uzun süre elde ettiği kötü sonuçların ardından, 1997'de Şebnem Peker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkıyla 3. oldu.

Sertab Erener, "Everyway That I Can" adlı şarkıyla, Türkiye'ye 2003'te ilk ve son birinciliğini kazandırdı.

Türkiye, son olarak 2012 yılında Can Bonomo'nun seslendirdiği "Love Me Back" adlı şarkıyla yarışmada 7. olmuştu.

Politik mesajlar damga vuruyor

İsrail'de 2019 yılında yapılan son yarışmada İzlanda'yı temsil eden Hatari adlı grup üyelerinin, canlı yayında Filistin bayrakları sallaması, en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Her ne kadar oylamalarda siyasi kaygılar ön plana çıksa da, Eurovision Şarkı Yarışması'nın her türlü politik mesaja kapalı olduğu sıkça vurgulanıyor. Şarkı seçiminde buna büyük özen gösteriliyor.

Ancak yine de birçok yarışmaya politik mesajlar damga vuruyor. Özellikle canlı yayınlara müdahale mümkün olmadığı için, zaman zaman finallerde siyasi mesajlar ön plana çıkabiliyor.

Bunun son örneği, İsrail'deki son yarışmada yaşandı. İzlanda, 2019 yılında Tel Aviv'de yapılan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin'e destek vererek, politik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Hatari grubu üyeleri, canlı yayında Filistin bayrakları sallayarak, İsrailli izleyicilerin tepkisine neden oldu.

İsrail-Filistin geriliminin gündemde olduğu bu dönemde, İzlanda ya da diğer ülke temsilcilerinin canlı yayın sırasında benzer mesajlar verip vermeyeceği merak ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 1978'deki yarışmayı canlı yayınlayan Ürdün, İsrail'in kazanacağının belli olması üzerine, yayını kesmişti. Ürdünlü izleyiciler, o sırada 1. sırada olan Belçika'nın yarışmayı kazandığını sanmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi gerilim de, "apolitik" olduğu sıkça vurgulanan Eurovision Şarkı Yarışması'na damga vuran politik gelişmelerden biri oldu.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından düzenlenen 2016'daki yarışmayı Ukrayna kazandı. Ukrayna adına yarışan Susana Cemaleddinova'nın (Camala), Sovyetler Birliği lideri Stalin tarafından sürgün edilen Kırım Tatarları'nın öyküsünü anlatan "1944" adlı şarkısıyla birinciliği elde etti.

Moskova'da 2009 yılında yapılan yarışmaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren bir şarkıyla katılmak isteyen Gürcistan'a izin verilmedi. Bu nedenle Gürcistan yarışmadan çekildi.

Bu yıl ise Belarus'un yarışmaya katılmasına izin verilmedi. Bir süre önce yaşanan hükümet karşıtı gösterileri eleştiren ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya destek mesajları veren "Galasy ZMesta" adlı grubun şarkısı, politik bulundu ve şarkının değiştirilmesi istendi. Beyaz Rusya, muhalifleri hedef aldığı belirtilen "Sana öğreteceğim" adlı şarkı konusunda geri adım atmayınca, yarışmadan ihraç edildi.

Ermenistan da, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle zamanında aday belirleyemediği için, kendi isteğiyle yarışmaya katılmadı.

21/05/2021 17:56