Ev almak isterken yanlışlıkla kasabayı satın aldı

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16/08/2022

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Ev almak isterken yanlışlıkla kasabayı satın aldı

ABD'nin Nevada eyaletindeki bir kasabada ev almak isteyen bir kadın, tapu işlemlerinde yapılan hata nedeniyle toplamda 87 mülkün sahibi oldu.

İsmi açıklanmayan kadın, Nevada'nın Sparks bölgesinde 594 bin dolar karşılığında bir ev satın aldı. Ancak kadının, daha sonra tapu kayıtlarında yapılan  "kopyala-yapıştır" hatası sonucu, yeni evi dahil 87 mülkü aldığı görüldü.

Söz konusu tapuların bir kısmında halihazırda yapılı ve satılmış evler ile arsaların bulunduğu açıklandı.

Hatanın düzeltilmesi için mülklerin yeniden devri gerekiyor ancak bunun, ev sahibinin ne kadar iş birliği yapacağına bağlı olduğu belirtiliyor.

16/08/2022 09:25
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