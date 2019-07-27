Ev, araç ve yurt odasında arama yapan polis, yaşları 25 ile 29 arasında değişen 5 kişiyi uyuşturucudan tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Çatalköy’de B.N.’nin (E-25) aracında arama yaptı. Araçta 337 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Sürücü B.N. ile araçta yolcu olarak bulunan D.E.(E-25) ve H.E.(E-27) tutuklandı.

B.N.’nin evinde de arama yapıldı ve yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

YURT ODASINDA ARAMA… TASARRUFUNDA UYUŞTURUCU BULUNDURAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da önceki gün A.A.(E-21) ile S.N.’nin (E-23) evinde arama yapan ve 21 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulan polis, meseleyle ilgili aranan S.S.A.’nın (E-28) dün Gazimağusa’da tutuklandığını açıkladı.

S.S.A.’nın yurt odasındaki aramada uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan 1 kesik pet şişe parçası bulundu ve emare alındı.

Meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.L.’nin (E-29) yurt odasında da arama yapıldı. Söz konusu kişinin tasarrufundaki yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi. Odada 6 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.