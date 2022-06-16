Ev bitkilerinize bu gübreden yaparsanız...

Birçok kişi evde bitki bakmayı çok seviyor. Bulunduğu ortama pozitif enerji veren ve dekorasyonu tamamlayan ev bitkileri, bazı dönemlerde özel ilgi ve bakım ister. Evde yapabileceğiniz doğal gübre tarifi sayesinde ev bitkilerini coşacak ve çok daha sağlıklı olacak. Evde doğal bitki gübresi yapmak için haberimizde bir göz atın.

Ev bitkilerinizi coşturacak ve çok daha güçlü hale getirecek gübre yapmak için basit birkaç besin artığına ihtiyacınız var.

BİTKİ GÜBRESİ MALZEMELER

Muz kabuğu

Haşlanmış yumurta kabuğu

YAPILIŞI

Bitki gübresi yapmak istiyorsanız 4 gün boyunca kullandığınız muz kabuklarını ve haşlanmış yumurta kabuklarını bir yerde biriktirin.

Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişirin.

Pişen kabukların sıcağı çıkınca robottan geçirip un haline getirin.

Un haline gelen gübreyi bitki diplerine dökün ve bitkilerinizi sulayın.

Bitkilerinizdeki değişimi gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

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16/06/2022 18:41