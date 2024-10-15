Ev büyüklüğünde! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor

Asteroitlerin büyüklüğü ve birbirlerine yakınlığı, gök bilimcilere önemli bir araştırma fırsatı sunuyor. Bu sayede, gelecekte olası bir uzay çarpışmasına karşı savunma sistemleri geliştirme çalışmaları hız kazanabilir.

Dünya yörüngesine doğru yol alan üç tehdit mi?

Üç asteroitten ikisi, 2021 TK11 ve 2024 TH3 olarak adlandırılıyor ve yaklaşık bir ev büyüklüğünde. Ancak NASA, bu gök cisimlerinin Dünya'ya çarpma riski taşımadığını açıkladı.

Bu asteroitler, diğer gezegenlerin çekim kuvveti sayesinde Güneş'e oldukça yakın mesafelere gelebildikleri için NEO olarak sınıflandırılıyor.

Gök bilimciler, giderek artan sayıda asteroit gözlemi sayesinde bu gök cisimlerinin gelecekteki konumlarını daha doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. Bu sayede, Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroitleri önceden tespit etmek mümkün hale geliyor.

Dinozorların sonunu getiren felaket tekrarlanabilir mi?

66 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükenmesine neden olan benzer bir felaketin tekrar yaşanmasını önlemek için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor.

NASA, Dünya'ya potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini tespit etmek ve izlemek amacıyla Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'ni kurdu. Ayrıca, 2027'de fırlatılması planlanan NEO Surveyor uzay teleskobu ile daha fazla asteroit keşfederek Dünya'yı korumayı hedefliyor.