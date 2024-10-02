“Ev Düşlemek – Duvarlar Arasında” uluslararası sergisi ara bölgede açılıyor.

Dayanışma Evi'nden yapılan açıklamaya göre, Cuma akşam saat 19.00’da Lokmacı geçiş alanında, Master Plan salonunda açılacak sergi 31 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretler Çarşamba-Cuma 17.00- 21.00 ve Cumartesi: 11.00- 19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Efi Savvides, Sümer Erek, Julie Gauthron, Nafia Akdeniz ve Anaïs LLobet’in eserlerinin yer alacağı sergi Lefkoşa’daki evleri ve ‘ev’ kavramını ele alıyor.