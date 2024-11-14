Ev hapsi cezası almıştı: Serdar Ortaç'tan radikal karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi cezası aldı.

Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi.

Ev hapsi günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı.

Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamazken, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.

"KUMARI DAHA NASIL KÖTÜLEYECEĞİZ BİLMİYORUM"

Öte yandan Serdar Ortaç, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada; kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirmişti. Ortaç, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."