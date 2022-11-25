Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu

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25/11/2022

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Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu

Yasallaşıp yürürlüğe girmesi talep edilen Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

KAYAD ve Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı daha önce ivediliği alınan ancak kadük olan Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi’ni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yeniden Meclise sundu.

Verilen bilgiye göre, öneri Meral Akıncı başkanlığındaki heyet tarafından, milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Fide Kürşat'a takdim edildi.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers birer konuşma yaparak yasanın ve günün önemine dikkat çekti.

25/11/2022 19:48
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TAGS: Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi yeniden Meclis’e sunuldu
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Öztürkler: Kadına yönelik şiddete karşı mücadele birimini kurduk

HK KIBRIS

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik her türlü şiddete hayır demek, bu yönde toplumsal farkındalığı artırmak ve de İçişleri Bakanlığı sorumluluk alanları içerisinde görev yapan kadınların karar alma süreçlerinde etkinliğini yükseltmek adına tamamen gönüllük esasına dayalı bir birim kurduklarını açıkladı.
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