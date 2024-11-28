“Ev içi Şiddete Karşı Birlikte” paneli düzenlendi

AB Bilgi Merkezi tarafından, Kıbrıs Türk toplumunda ev içi şiddetle mücadele çabalarını artırmayı amaçlayan bir panel etkinliği düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinlik, toplumun tüm kesimlerinden katılımcıları bir araya getirerek, ev içi şiddetle mücadeledeki güncel durumu değerlendirmek ve daha etkili bir mücadele için gerekli adımları tartışmak amacıyla yapıldı.

Etkinlik, AB Bilgi Merkezi ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğiyle yürütülen Kadına Yönelik Şiddete Karşı "Deyip Geçme!" kampanyasının bir parçası olarak düzenlendi.

Etkinlikte, Avrupa Komisyonu adına açılış konuşmasını yapan Stefan Simosas, toplumda tüm paydaşların iş birliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda atılacak ortak adımların önemini vurguladı. Simosas, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele tüm toplumun ortak çabasıyla mümkündür. Birlikte hareket ederek, şiddetin etkilerini en aza indirgemek ve toplumu daha güvenli hale getirmek için herkesin katkısı çok önemlidir.”

Etkinlikte ayrıca, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da açılış konuşması yaparak, kadına karşı şiddetle mücadelede tüm paydaşların sorumlulukları ve katkıları üzerine görüşlerini dile getirdi.

Panelde, Susana Pavlou (Mediterranean Institute of Gender Studies), hukukçu Ayşe Öztabay ve Mine Atlı (KAYAD) söz aldılar. Konuşmacılar tarafından Kıbrıs Türk toplumunda kadına karşı şiddetle mücadele için atılması gereken adımlar tartışıldı, toplumsal dayanışmanın ve iş birliğinin gücü vurgulandı.

Soru- cevap bölümü ile sona eren etkinliğin ardından katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadele için iş birliği alanları ve olanakları konularında fikir alışverişinde bulundular.

- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Kampanyası

Açıklamada, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele kampanyasının Kıbrıs Türk toplumunda bu sorunun daha görünür hale gelmesini sağlamak, şiddet mağdurlarına destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatıldığı kaydedildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenen kampanyanın ana sloganının "Deyip Geçme!" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, slogan ile toplumun ev içi şiddet sorununu göz ardı etmemeye ve üzerine düşünmeye davet edildiği belirtildi.