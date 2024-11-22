“Ev İçi Şiddete Karşı Birlikte!” paneli gelecek hafta çarşamba günü yapılacak

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve AB Bilgi Merkezi iş birliğinde 27 Kasım Çarşamba günü “Ev İçi Şiddete Karşı Birlikte!” paneli düzenlenecek.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 17.30’da başlayacak panelde, ev içi şiddetin önlenmesine ilişkin mevcut durum değerlendirilecek, atılacak adımlar tartışılacak ve AB’deki politika ve uygulamalar ele alınacak.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kapsamında düzenlenecek Öncel Polili moderatörlüğündeki panelde, Ayşe Öztabay, Mine Atlı ve Susana Pavlou konuşmacı olarak yer alacak.

Türkçe ve İngilizce simültane çeviri yapılacak panelin ardından saat 19.30’da resepsiyon verilecek.

Panele katılım için “https://bit.ly/4fRVLBz” linkinden kayıt formuna ulaşılabilecek.