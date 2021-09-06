Ev İnternet'inde TAAHHÜTSÜZ TAKSİT Dönemi

Nethouse, yeni ödeme seçeneğiyle sektörde öncü olmaya ve yapılmamışı yapmaya devam ediyor.

Nethouse Operasyon Sorumlusu Selma Önkal, ülkemizde ailelerin maddi zorluk yaşadığı bu dönemde, müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak ödeme kolaylığı konusunda uzun süredir çalışmalarını yürüttüklerini ve internet kullanıcılarının menfaatleri doğrultusunda yeni ödeme planını oluşturduklarını açıkladı.

Nethouse’un kredi kartı ile ödemelerde kart limiti bloke edilmeden ve vade farkı almadan ödeme fırsatı sunmaya başladığını aktaran Önkal, herhangi bir taahhüt sözleşmesi veya yasal işlem olmadan müşterilere ‘taahhütsüz‘ şekilde ödeme taksiti sunduklarını ve herhangi bir nedenden aldığı hizmetten memnun olmayan kullanıcılara herhangi bir cezai yaptırım yapmadan veya cayma bedeli almadan para iadesi yaptıklarını anlattı.

İnternet Paketleri hakkında da açıklama yapan Önkal, tüm 12 aylık paketlerde 4 taksit imkanıyla kredi kartına limit blokesiz ve vade farksız şekilde 5 Mbps ev İnternet'inin 274TL x 4 taksit, 10 Mbps ev internet'inin 374 TL x4 taksit, 15 Mbps evİnternet'ininn 447 TL x 4 taksit olduğunu söyledi. Tüm 12 aylık paketlere 3 ay da ekstra hediye verildiğinden aslında üstteki fiyatlar toplam 15 aylık internet üyeliği için ödeniyor.

Önkal, yıllık üyelik almak istemeyen kişiler için 6 aylık paketlerin de kredi kartına blokesiz ve vade farksız 2 taksit imkanıyla 5 Mbps ev internet'inin 323 TL x 2 taksit, 10 Mbps ev internet'inin 433 TL x 2 taksit, 15 Mbps ev İnternet'inin 543 TL x 2 taksit olduğunu söyledi. Tüm 6 aylık paketlere 2 ay da ekstra hediye verildiğinden aslında üstteki fiyatlar toplam 8 aylık internet üyeliği için ödeniyor.

Önkal, bu taksitlerin ödemelerini kredi kartını bloke etmeden sadece ilgili aydaki tutarı çekerek yapılacağının bilgisini verdi. Böylelikle örneğin; 1095 TL 12 aylık taahhütsüz internet satın alan kullanıcının kredi kartından 1095 TL bloke edilmeden, 4 eşit taksitle ve vade farkı alınmadan ilk 4 ay boyunca aylık sadece 274 TL şeklinde taksitlendirilecek bir sistem olduğunu söyledi.

Önkal, ödeme kolaylığının yanı sıra müşterilerine ekstra hediye aylar da verildiğine dikkat çekti. Tüm 12 ay paketlere 3 ay, tüm 6 ay paketlere de ek 2 ay hediye internet verdiklerini belirten Önkal, güvenilir olmayı misyon edinmiş 21 yıllık yerli bir şirket olduklarının bilincinde olup yeni ödeme şekliyle fark yaratmayı hedeflediklerini ve müşterilerine duydukları güvenden ötürü, taahhüt sözleşmesine ve yasal işlem prosedürüne ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

Önkal, bu avantajlardan yararlanmak ve daha detaylı bilgi isteyenlerin Nethouse merkez ön ofislerinden, 150 farklı bayii arasından size en yakın Nethouse bayisinden ya da 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapmalarının yeterli olacağını aktardı.

Bu habere tepkiniz:



06/09/2021 13:16