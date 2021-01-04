Ev Karantinasında Kalanlar Polis Tarafından Denetlenmeye Devam Ediliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Tarafından, 9 Eylül İlkokulunda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle alınan kararlar kapsamında, yakın temaslı olup 10.01.2021 tarihine kadar ev izalosyonunda kalmalarına karar verilen, karantinaya alınanlar dışında kalan öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin, ev karantinasına uyup uymadıkları polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından, ev izalosyonunda kalması gerekenlerin isim ve adresleri Polis Genel Müdürlüğüne iletilerek polis tarafından, söz konusu kişilerin belirtilen adreslerinde kalıp kalmadıkları denetleniyor.

Bu bağlamda, 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidilecektir.

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04/01/2021 15:59