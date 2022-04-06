'Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı' yarın açılıyor

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06/04/2022

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'Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı' yarın açılıyor

“Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı”, 1001 Airport Mall fuar alanında yarın başlıyor.
Fuarın açılışının yarın saat 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılacağı belirtildi.
Unifex Fuarcılık Org. Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılışını yapacağı “Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar ve Dekorasyon Fuarı” 7 - 10 Nisan tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
Fuarda, modernden avangarta, klasikten özel tasarıma kadar pek çok ürün yer alacak.

06/04/2022 17:08
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TAGS: ’Ev, Ofis, Bahçe Mobilyaları, Aksesuar, Dekorasyon Fuarı
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