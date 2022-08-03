Ev sahibi ile kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti

Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti.

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03/08/2022
NTV

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Ev sahibi ile kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti

Bursa'da Merkez Gürsu ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’nde, oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı pompalı tüfekle tehditler savurunca olay polise intikal etti.

Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi. Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel hareket polisi çağırıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

03/08/2022 09:00
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TAGS: bursa, türkiye, polis, yaralı,
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