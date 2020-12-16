Ev temizliğinde unutulan 6 alan

Zemin, tezgah ve banyo... Bu yerler düzenli olarak temizlenir ve kirlendiklerinde de kolayca fark edilirler. Aynı şey kirlenen çamaşırlar ve tozlu raflar için de geçerlidir. Ev temizliğinde bazı noktalar gözden kaçabilir. Bir sonraki temizlikte bu yerleri de unutmayın.

1- Duvarlar ve süpürgelikler

Evlerde görülen yerlerin tozu sık sık alınsa da duvarlar ve süpürgelikler gözden kaçabilir. Bu durum şaşırtıcı gelebilir ama duvarlarda da bir toz tabakası oluşur. Perdeleri ve ışıkları açtığınızda bunu farkedebilirsiniz. İşe tüm duvarların tozunu alarak başlayın ve en son süpürgeliği temizleyerek bitirin. Bir toz bezi ile duvarın üst kısımlarından başlayın ve aşağı doğru ilerleyin. Bunu kuru bir bezle yapmak yeterli olacaktır ama mutfak ve banyo için hafif nemli bir bez kullanılabilir. Çünkü bu alanlarda havadaki nem, tozun biraz daha inatla yüzeye yapışmasına neden olmuş olabilir.

2- Mobilyaların alt kısımları

Yatakların, koltukların ve sandalyelerin altında çok fazla toz birikebiliyor. Elbette, evler düzenli olarak süpürülüyor ama mobilyaların alt tarafları hiç kontrol ediliyor mu? Buradaki tozları temizlemek için mobilyaların yılda 2 defa ters çevrilmesi yeterli. Temizlemek için de elektrikli süpürge ve toz bezi yeterli.

3- Elektrikli süpürge

Düzenli olarak bir çanta değiştirilebilir veya kutu boşaltılabilir. Fakat, bazen aynı durum süpürgeler için geçerli olmayabilir. Aslında her ay elektrikli süpürgelerin temizlenmesi gerekir. Sabunlu su ile süpürgenizi silebilirsiniz. Ayrıca filtreleri de temizleyin ve gerekirse değiştirin.

4- Dolapların iç kısmı

Bir dolabı veya gardırobun kapağı kapatıldığında içinde tozları görmemek çok kolay. Dağınıklığı gidermek ve düzenlemek de biraz zahmetli. Dağınık ve fazla dolu olan bir dolabı kimse sevmez. Her şeyi dolaptan çıkarın ve rafları temizleyin. Burada çok fazla toz biriktiğini görebilirsiniz. İhtiyacınız olmayan şeyleri ayırın. Daha sonra eşyaları düzenli bir şekilde yerleştirin.

5- Bitkiler

Büyük ve yeşil ev bitkileri oldukça popüler. Çok güzel görünmelerinin yanı sıra oldukça da enerjik bir hava katıyorlar. Büyük bitkilerin de arada sırada temizlenmesi gerekir. Çünkü çok fazla toz toplarlar. Bitkileri temizlemenin en kolay yolu ise onları duşa koymak ve su ile dikkatlice yıkamak. Bitkiniz bu yöntem için fazla büyükse, hafif nemli bir bezle yapraklarını dikkatlice silebilirsiniz.

6- Dolaplar ve kapılar

Genellikle kapıların, dolapların veya gardıropların üstlerini temizlemeyi unutabiliriz. Bir merdiven yardımıyla bu alanları kolayca temizleyebilirsiniz.

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16/12/2020 17:38